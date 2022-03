Conférence : Le serpent dans les croyances populaires Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Conférence : Le serpent dans les croyances populaires Vorey, 20 mai 2022, Vorey. Conférence : Le serpent dans les croyances populaires Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey

2022-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-20 22:00:00 22:00:00 Rue Louis Jouvet L’Embarcadère

Vorey Haute-Loire Le serpent est omniprésent dans les croyances, superstitions et légendes occidentales. Dans le Velay, d’étranges créatures, tel le serpent de Saint-Jean-Lachalm, hantaient le folklore local. +33 4 71 06 62 40 Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Rue Louis Jouvet L'Embarcadère Ville Vorey lieuville Rue Louis Jouvet L'Embarcadère Vorey Departement Haute-Loire

Vorey Vorey Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vorey/

Conférence : Le serpent dans les croyances populaires Vorey 2022-05-20 was last modified: by Conférence : Le serpent dans les croyances populaires Vorey Vorey 20 mai 2022 Haute-Loire Vorey

Vorey Haute-Loire