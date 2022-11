Conférence « Le sentiment cosmique de Van Gogh »

Conférence « Le sentiment cosmique de Van Gogh », 3 décembre 2022



2022-12-03 – 2022-12-03 Regards croisés.

En comparant leurs regards, les deux intervenants essaieront de comprendre comment le peintre nous aide à repenser notre relation avec l’espace et comment il nous incite à nous mettre au diapason de la symphonie cosmique. Par Sylvie Vauclair astrophysicienne et René Trusses, auteur

