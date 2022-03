Conférence : Le selfie, une nouvelle religion du « self-partage de soi » Belfort, 12 avril 2022, Belfort.

Conférence : Le selfie, une nouvelle religion du « self-partage de soi » Belfort

2022-04-12 – 2022-04-12

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

EUR Il semble qu’avec le selfie la prophétie d’une société de consommation peuplée d’individus qui se regardent dans un miroir soit galvanisée par le goût de l’invective et du potache. Il a contaminé tous les domaines personnels, publics et professionnels et pénétré tous les champs (marchand, politique, artistique, etc.). Les pratiques photographiques qui en découlent affectent les espaces en redéfinissant les frontières entre le public et l’intime et en produisant du lien social. Le but c’est de partager, de provoquer le commentaire, le like, le buzz. Il signale une att ente de célébration, mais peut aussi produire du monstre car il aime à flirter avec le scandale.

contact@ideeup.org

