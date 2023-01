Conférence “Le Seignanx, un pays entre fleuve et océan” Ondres, 3 février 2023, Ondres .

Conférence “Le Seignanx, un pays entre fleuve et océan”

Place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres Landes Salle Capranie Place Richard Feuillet

2023-02-03 – 2023-02-03

Salle Capranie Place Richard Feuillet

Ondres

Landes

EUR Docteur en Histoire (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Sophie Lefort-Lehmann est spécialiste du patrimoine fluvio-maritime. Enseignante en tourisme, histoire et patrimoine à Bayonne, elle occupe le poste de médiatrice culturelle pour le Pôle Patrimoine et l’Office de tourisme de Bayonne. Elle est également l’auteure d’articles dans les revues Historia et Arcades.

Chantal Boone est Docteur en histoire et spécialiste en histoire de la médecine et des sciences biologiques au XIXe. Professeur en immunologie puis en histoire et géographie, elle a été enseignante au service éducatif des Archives départementales des Landes. Retraitée de l’Éducation nationale, elle est l’auteure de “Léon Dufour (1780-1865), avant naturaliste et médecin” et “Hommes de sciences dans les Landes aux XVIIIe et XIXe s” et codirectrice de publication des Actes du colloque Herbiers, trésors vivants.

RDV à 18h30

CC Seignanx

