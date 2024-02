Conférence » Le Salève, berceau de la varappe et tremplin de l’alpinisme genevois » Musée de Carouge Carouge GE, dimanche 10 mars 2024.

Conférence » Le Salève, berceau de la varappe et tremplin de l’alpinisme genevois » Conférence donnée par Olivier Vaucher, géographe, historien et artiste. Le Salève a offert aux pionniers de l’alpinisme genevois un terrain de pratique sportive et d’entraînement idéal. Dimanche 10 mars, 14h30 Musée de Carouge Gratuit

Début : 2024-03-10T14:30:00+01:00 – 2024-03-10T15:30:00+01:00

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/

Musée de Carouge