Aisne Le rose et le bleu : la fabrique du féminin et du masculin depuis la Renaissance.

Une conférence d’Emmanuelle Berthiaud qui aura lieu le mardi 28 mars à 18 heures à la médiathèque de Vermand, dans le cadre du mois consacré aux droits des femmes.

Entrée libre.

Renseignements au 0610265668 stephanie.rogerO2@gmail.com +33 6 10 26 56 68 Vermand

