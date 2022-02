Conférence “Le rôle du préfet maritime” Sainte-Mère-Église, 2 mars 2022, Sainte-Mère-Église.

Conférence “Le rôle du préfet maritime” Sainte-Mère-Église

2022-03-02 – 2022-03-02

Sainte-Mère-Église Manche

Le VAE Philippe DUTRIEUX, préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, viendra présenter les rôles et fonctions des Préfets Maritimes (PREMAR) et leurs évolutions.

Entrée gratuite, accès par le portillon vert (parking à l’arrière du musée).

Pass sanitaire obligatoire.

+33 2 33 41 41 35

Sainte-Mère-Église

