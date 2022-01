Conférence : Le Rhin au fil du temps Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Conférence : Le Rhin au fil du temps Rhinau, 21 janvier 2022, Rhinau. Conférence : Le Rhin au fil du temps Rhinau

2022-01-21 19:00:00 – 2022-01-21

Rhinau Bas-Rhin Rhinau Conférence animée par le professeur Benoit Sittler et Rheinhold Haemmerle de l’université de Fribourg. Conférence dans le cadre des 30 ans de la réserve naturelle nationale de l’île de Rhinau. Conférence animée par le professeur Benoit Sittler et Rheinhold Haemmerle de l’université de Fribourg. Conférence dans le cadre des 30 ans de la réserve naturelle nationale de l’île de Rhinau. Rhinau

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse Ville Rhinau lieuville Rhinau

Rhinau Rhinau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau/