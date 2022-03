Conférence – Le répit parental Rochecorbon, 18 mars 2022, Rochecorbon.

Conférence – Le répit parental Rochecorbon

2022-03-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-18 20:30:00 20:30:00

Rochecorbon Indre-et-Loire Rochecorbon

Conférence animée par Sandrine PORCHER

Devenir parents est un apprentissage de tous les jours qui peut nous faire ressentir de grandes joies, comme de grandes frustrations.

Vous avez l’impression de vous consacrer à vos enfants, de leur donner votre temps, votre attention, votre amour et pourtant, cela n’est pas satisfaisant ? Vous perdez patience ? Vous culpabilisez ? Vous vous sentez démunis et épuisés ?

La souffrance parentale ne doit plus être un sujet tabou. Venez écouter, comprendre, partager. Des solutions existent pour prendre soin de soi tout en prenant soin de sa famille.

Conférence animée par Sandrine PORCHER

Devenir parents est un apprentissage de tous les jours qui peut nous faire ressentir de grandes joies, comme de grandes frustrations.

+33 2 47 52 50 20

Conférence animée par Sandrine PORCHER

Devenir parents est un apprentissage de tous les jours qui peut nous faire ressentir de grandes joies, comme de grandes frustrations.

Vous avez l’impression de vous consacrer à vos enfants, de leur donner votre temps, votre attention, votre amour et pourtant, cela n’est pas satisfaisant ? Vous perdez patience ? Vous culpabilisez ? Vous vous sentez démunis et épuisés ?

La souffrance parentale ne doit plus être un sujet tabou. Venez écouter, comprendre, partager. Des solutions existent pour prendre soin de soi tout en prenant soin de sa famille.

MAIRIE DE ROCHECORBON

Rochecorbon

dernière mise à jour : 2022-03-14 par