CONFÉRENCE « LE REIKI ANIMALIER ET L’HIPPOTHÉRAPIE » Nissan-lez-Enserune, samedi 16 mars 2024.

CONFÉRENCE « LE REIKI ANIMALIER ET L’HIPPOTHÉRAPIE » Nissan-lez-Enserune Hérault

Marjolaine Roussouly, thérapeute holistique et praticienne Maître REIKI USUI & LAHOCHI, vous invite à une conférence unique sur le reiki animalier et les bienfaits de l’hippothérapie. Grâce à son expertise et sa passion, Marjolaine vous guidera à travers les principes et les pratiques de ces thérapies alternatives. Sur inscription.

Marjolaine Roussouly, thérapeute holistique et praticienne Maître REIKI USUI & LAHOCHI, vous invite à une conférence unique sur le reiki animalier et les bienfaits de l’hippothérapie. Grâce à son expertise et sa passion, Marjolaine vous guidera à travers les principes et les pratiques de ces thérapies alternatives. Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie mediatheque.nissan@ladomitienne.com

L’événement CONFÉRENCE « LE REIKI ANIMALIER ET L’HIPPOTHÉRAPIE » Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2024-02-27 par OT LA DOMITIENNE