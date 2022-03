Conférence Le Réensauvagement de vastes contrées : utopie ou nécessité salvatrice ? – Culture d’Hiver Oloron-Sainte-Marie, 9 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Conférence Le Réensauvagement de vastes contrées : utopie ou nécessité salvatrice ? – Culture d’Hiver Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

2022-03-09 – 2022-03-09 Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Georges Gonzalez, éthologue INRA Toulouse

Depuis des millénaires, l’ « espèce-ingénieur » Homo sapiens accélère son impact sur l’environnement. Des fois en bien (biodiversité domestique, bocages, dehesas, marais aménagés…), mais surtout en mal (déforestation, urbanisation, pollution…). L’« Anthropocène » a détraqué les écosystèmes naturels et nous menace d’effondrement, tant par manque de ressources matérielles que de liaison spirituelle avec la Nature. Quand la protection des espèces et des espaces est trop tardive, on lance des programmes de restauration active : nous verrons de belles images du retour du Bouquetin dans le Parc Naturel Régional des Montagnes d’Ariège. Mais depuis une quinzaine d’années, un concept autrement ambitieux s’exprime et se concrétise ça et là dans le monde .

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Georges Gonzalez, éthologue INRA Toulouse

Depuis des millénaires, l’ « espèce-ingénieur » Homo sapiens accélère son impact sur l’environnement. Des fois en bien (biodiversité domestique, bocages, dehesas, marais aménagés…), mais surtout en mal (déforestation, urbanisation, pollution…). L’« Anthropocène » a détraqué les écosystèmes naturels et nous menace d’effondrement, tant par manque de ressources matérielles que de liaison spirituelle avec la Nature. Quand la protection des espèces et des espaces est trop tardive, on lance des programmes de restauration active : nous verrons de belles images du retour du Bouquetin dans le Parc Naturel Régional des Montagnes d’Ariège. Mais depuis une quinzaine d’années, un concept autrement ambitieux s’exprime et se concrétise ça et là dans le monde .

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Georges Gonzalez, éthologue INRA Toulouse

Depuis des millénaires, l’ « espèce-ingénieur » Homo sapiens accélère son impact sur l’environnement. Des fois en bien (biodiversité domestique, bocages, dehesas, marais aménagés…), mais surtout en mal (déforestation, urbanisation, pollution…). L’« Anthropocène » a détraqué les écosystèmes naturels et nous menace d’effondrement, tant par manque de ressources matérielles que de liaison spirituelle avec la Nature. Quand la protection des espèces et des espaces est trop tardive, on lance des programmes de restauration active : nous verrons de belles images du retour du Bouquetin dans le Parc Naturel Régional des Montagnes d’Ariège. Mais depuis une quinzaine d’années, un concept autrement ambitieux s’exprime et se concrétise ça et là dans le monde .

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Trait d’Union

Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium de la Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-01-02 par