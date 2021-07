CONFERENCE « LE PUECH D’AY : GARRIGUE UN JOUR, GARRIGUE TOUJOURS ? » Balaruc-les-Bains, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Balaruc-les-Bains.

CONFERENCE « LE PUECH D’AY : GARRIGUE UN JOUR, GARRIGUE TOUJOURS ? » 2021-07-21 18:30:00 – 2021-07-21

Balaruc-les-Bains Hérault

Par Stéphane Ferrandis, responsable du Jardin Antique Méditerranéen et Laurent Fabre,

responsable du service Patrimoine et Archéologie, docteur en biologie et écologie végétale –

Sète agglopôle méditerranée.

La garrigue est sans doute un des paysages méditerranéens le plus typique. Oui mais depuis

quand ? Et comment ce paysage s’est-il formé ? Quel rôle l’homme a-t-il joué dans son

apparition ? Quel est son avenir à l’horizon du 21e siècle ? Venez profiter du regard croisé de

l’archéobotanique sur ce milieu familier qui pourrait bien avoir des choses à vous révéler sur

le passé, le présent et l’avenir des pratiques du littoral.

Gratuit sur réservation.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par