Conférence Le Printemps de L’eau Les fleuves à nos côtés Le Hangar Zéro Le Havre, jeudi 21 mars 2024.

Conférence Le Printemps de L’eau Les fleuves à nos côtés Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Le groupe Frugalité Normandie vous donne rendez-vous au Hangar Zéro pour lancer un nouveau cycle de rencontres consacrées aux différents éléments naturels qui façonnent La Normandie. Depuis les berges de la Seine, cette première rencontre consacrée à l’Eau , élément fondamental dans le cycle du vivant, interrogera ainsi les relations entre le territoire normand et ses fleuves.

A l’occasion de l’équinoxe, venez lancer le nouveau cycle de rencontres du groupe Frugalité Normandie. Au rythme des saisons, explorez les éléments naturels (Eau, Soleil, Vent et Terre) et leurs liens avec notre territoire. En immersion dans la vallée de la Seine et de l’Orne, cette première rencontre propose d’interroger notre rapport aux fleuves. Tout en découvrant les problématiques et les atouts que leur future évolution nous réserve.

Comme à l’habitude, cet évènement se fera dans un esprit convivial et sera suivi d’un apéro participatif !

Le Mouvement pour une Frugalité heureuse et créative s’est construit autour du Manifeste du même nom, lancé le 18 janvier 2018 par Dominique Gauzin-Müller (architecte-chercheure), Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte et urbaniste). Reconnaissant la lourde part des bâtisseurs dans les désastres en cours, ce manifeste appelle à développer des établissements humains frugaux en énergie, en matière et en technicité, créatifs et heureux pour la terre et l’ensemble de ses habitants, humains et non humains, respectés.

Les principes de l’architecture frugale et du ménagement des territoires

– Réhabiliter ne plus construire

– Ménager ne plus aménager

– Contenter ne plus consommer

– S’engager ne plus administrer

– Faire mieux, avec moins

Durée 2h

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 17:00:00

fin : 2024-03-21 19:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie frugalite.normandie@gmail.com

L’événement Conférence Le Printemps de L’eau Les fleuves à nos côtés Le Havre a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie