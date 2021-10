Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, Corrèze Conférence “Le Prieuré de Collonges depuis 785” Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge

Le prieuré de Collonges depuis 785 date de la donation du domaine collongeois à l'abbaye de Charroux. Les amis de Collonges la Rouge ont le plaisir de vous inviter à une conférence de Madame Marguerite Guély, historienne présidente de la Société Scientifique Historique et Archéologique de la Corrèze.

