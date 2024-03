Conférence “Le potentiel des énergies marines renouvelables pour la transition énergétique” Salle des Fêtes Batz sur mer, dimanche 21 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T18:00:00+02:00 – 2024-04-21T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T18:00:00+02:00 – 2024-04-21T20:00:00+02:00

“Le potentiel des énergies marines renouvelables pour la transition énergétique”. Par Aurélien BABARIT, chercheur à l’école Centrale de Nantes. Couvrant les deux tiers de la surface du globe, les océans recèlent de formidables sources d’énergies durables. Après un rappel des enjeux de la transition énergétique, cette conférence exposera le potentiel énergétique de la mer, les technologies actuellement utilisées et celles qui pourraient advenir.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/conference-le-potentiel-des-energies-marines-renouvelables-pour-la-transition-energetique-conferenceenergiesmarines.html »}]

