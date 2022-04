Conférence le potager médicinal Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Pyrénées-Atlantiques

Conférence le potager médicinal Bruges-Capbis-Mifaget, 8 avril 2022, Bruges-Capbis-Mifaget. Conférence le potager médicinal Salle Jean Condou 18 Place Gaston Phoebus Bruges-Capbis-Mifaget

2022-04-08 18:30:00 – 2022-04-08 20:30:00 Salle Jean Condou 18 Place Gaston Phoebus

Claire Laurent, anthropologue, ethnobotaniste et naturopathe présentera les … traditionnels des plantes de nos jardins, leur culture, leur préparation… Ainsi bien préparées, les plantes peuvent soutenir notre système immunitaire, drainer le foie, et ainsi prévenir le développement de maladies etc…

Salle Jean Condou 18 Place Gaston Phoebus Bruges-Capbis-Mifaget

