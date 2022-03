Conférence : Le Portugal et les Grandes Découvertes (1415-1580) Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence : Le Portugal et les Grandes Découvertes (1415-1580) Bibliothèque Robert Sabatier, 31 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 31 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Découvrez l’épopée des grandes découvertes des navigateurs portugais du XVe et XVIe siècle. Une conférence pour saisir les enjeux économiques et politiques de cet “âge d’or du Portugal”. Cette conférence retrace l’histoire des grandes découvertes des navigateurs portugais, et ses conséquences au fil de l’histoire. Découvrez l’âge d’or du Portugal depuis le XVe siècle jusqu’à l’effondrement en 1580. Michel Chandeigne intervient régulièrement à la radio, dans des bibliothèques, et à une activité régulière de conférencier. Il est le fondateur des éditions Chandeigne spécialisée sur le monde lusophone. Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

© BnF, département des Cartes et Plans, CPL GE DD-2018 (RES) – gallica.bnf.fr

