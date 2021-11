Conférence “Le plastique, problème ou opportunité ? ” Billère, 20 novembre 2021, Billère.

Conférence “Le plastique, problème ou opportunité ? ” Billère

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 12:00:00

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

Le plastique, problème ou opportunité ?.

Venez à la rencontre des acteurs du territoire pour échanger autour de la question plastique ! Des animations seront prévues pour les enfants sur place.

Tous.tes les curieux.ses sont attendus.es : administrations, collectivités, associations, scolaires et grand public. Il est possible d’agir à toutes les échelles !

Durant cette semaine, vous pourrez aussi vous inscrire à une des 5 visites du Centre de Tri de Sévignacq du 23 au 27 novembre, de 18h à 20h. Visites gratuites mais places limitées.

Enfin, venez tester vos connaissances « plastique » et tentez de remporter des lots du terroir lors des diverses animations « les idées reçues en plastique » qui auront lieu en Béarn….

+33 5 59 32 12 36

