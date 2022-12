Conférence : le planétarium de Strasbourg Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Conférence : le planétarium de Strasbourg Sélestat, 28 janvier 2023, Sélestat . Conférence : le planétarium de Strasbourg 2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

2023-01-28 14:30:00 – 2023-01-28 16:00:00 Sélestat

Bas-Rhin 0 EUR Venez découvrir le nouveau planétarium de Strasbourg qui ouvrira ses portes au printemps 2023, avec Jean-Yves MARCHAL, médiateur scientifique. Venez découvrir le nouveau planétarium de Strasbourg qui ouvrira ses portes au printemps 2023, avec Jean-Yves MARCHAL, médiateur scientifique +33 3 88 58 03 20 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse 2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Conférence : le planétarium de Strasbourg Sélestat 2023-01-28 was last modified: by Conférence : le planétarium de Strasbourg Sélestat Sélestat 28 janvier 2023 2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin