A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, l'histo-club et l'atelier lecture de Vivre et Vieillir dans son Village, ainsi que les Amis de la bibliothèque ont invité Georges Guillon à venir parler de son livre : » Le phoque de Flaubert ». » Le phoque de Flaubert » enquête littéraire, érudition et humour se conjuguent dans ce livre d'une grande originalité . Le lecteur est vite captivé »

