Loiret “Une famille de Castor d’Europe, Castor fiber L., est présente sur le site des îles de Mareau-aux-Prés (45) depuis le début des années 80. L’îlot central constituait sa principale zone de nourrissage, constitué de jeunes pousses des peupliers noir et saules particulièrement appétants.

Or, cet îlot a été totalement dévégétalisé en septembre 2012 suite à des travaux d’entretien effectués par l’Etat dans le cadre de la prévention des risques de crues.

Cette conférence de Marc Villar, directeur de recherche à INRAE Val de Loire, présente les résultats de l’étude de leur nouveau comportement; la famille de castor a clairement modifié ses déplacements. Découvrez ” “Le peuplier noir, l’érable negondo et le castor d’Europe” de Marc VILLAR Marc VILLAR

