le mercredi 6 avril à 18:00

Quand Jean-Baptiste Gresset, jeune jésuite de 24 ans, fait circuler anonymement en 1734 quelques copies de son poème héroï-comique Ver-Vert ou les Voyages du perroquet de la Visitation de Nevers, il ne pressent pas le succès phénoménal et la pérennité de l’ouvrage. L’histoire de ce pieux perroquet, envoyé par les Visitandines de Nevers à leurs consœurs nantaises sur un coche d’eau, sur lequel il perdra son latin au rude contact des mariniers de Loire, va pourtant connaître une centaine d’éditions, de nombreuses traductions, générer une riche imagerie, inspirer une opérette à Offenbach… Symbole d’une liberté d’expression à conquérir et de cet esprit Régence qui perdure sous le règne de Louis XV, Ver-Vert vaudra à son auteur une exclusion immédiate de la Compagnie de Jésus, et une carrière littéraire qui le verra académicien, couvert d’honneurs. Nevers conserve bien vivante la mémoire de cet oiseau bavard et turbulent, qui aura contribué à façonner durablement le mythe des mariniers du grand fleuve, vilains sur terre, seigneurs sur l’eau.

Gratuit Réservation obligatoire au 03 86 26 71 02 * Dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur

Redécouvrez l’histoire de cet oiseau bavard et turbulent, qui aura contribué à façonner durablement le mythe des mariniers du grand fleuve, vilains sur terre, seigneurs sur l’eau. Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2022-04-06T18:00:00 2022-04-06T19:30:00

