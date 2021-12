Touques Touques Calvados, Touques Conférence : « Le paysage politique français avant les présidentielles » d’Yves Thréard Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Conférence : « Le paysage politique français avant les présidentielles » d'Yves Thréard
Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle
Touques

2022-01-07 18:00:00

Touques Calvados Touques Touques poursuit son cycle de conférences sous le patronage de Vladimir Fedorovski.

Directeur adjoint du Figaro, personnage emblématique de la télévision française, Yves Thréard évoquera les surprises du paysage politique français. Que reflètent réellement les sondages autour de la campagne présidentielle ? Quelle est la réalité politique aujourd’hui en France ? Quels sont les principaux thèmes du programme de campagne de Monsieur Emmanuel Macron ? La progression de la candidate des Républicains Valérie Pécresse est-elle réversible ? Qu’en adviendra t’il d’Eric Zemmour à la course à la Présidence ? Venez écouter et débattre sur le décryptage des coulisses des Elections présidentielles de 2022, selon Yves Thréard . Touques poursuit son cycle de conférences sous le patronage de Vladimir Fedorovski.

