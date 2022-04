Conférence : Le Pavillon aux Pivoines Philharmonie de Paris, 14 juin 2022, Paris.

Le mardi 14 juin 2022

de 19h30 à 20h15

. gratuit

Dans le cadre du cycle de conférences les CLÉS, la musicologue en formation à l’Ecole Normale Supérieure Clarisse Azéma s’intéresse aux enjeux dramaturgiques de l’opéra et du théâtre chanté. La conférence a lieu le 14 juin, à la Philharmonie (19e).

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit.

Musicologue en formation à l’Ecole Normale Supérieure de Paris et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Clarisse Azéma s’intéresse aux enjeux dramaturgiques de l’opéra et du théâtre chanté. Ses travaux portent notamment sur L’Enfant et les sortilèges de Colette et Ravel. Elle étudie aussi l’ethnomusicologie auprès de Cécile Delétré et se passionne pour l’opéra chinois kunqu, et en particulier Le Pavillon aux pivoines.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

© Pomme Célarié Le Pavillon aux Pivoines