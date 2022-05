Conférence, le patrimoine : une notion en évolution Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: Espédaillac

Espédaillac Lot Espédaillac Cette conférence vous invite à découvrir comment s’est forgée notre notion de patrimoine depuis le XIXe siècle, des destructions révolutionnaires à la protection des monuments historiques.

Avec Pascale Thibault, administratrice au Centre des monuments nationaux.

Conférence proposée dans le cadre de Eurêka ! Champollion 2022 @service patrimoine figeac

