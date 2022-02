Conférence “Le patrimoine disparu en pays de Bray normand” Musée Mathon-Durand, 14 mai 2022, Neufchâtel-en-Bray.

Conférence “Le patrimoine disparu en pays de Bray normand”

Musée Mathon-Durand, le samedi 14 mai à 20:30

Conférence à 20h30 : Si la Seconde Guerre mondiale a fait des ravages dans notre région, la Révolution française de 1789 n’a pas non plus épargné notre patrimoine brayon. Chaque époque a eu ses vagues de destructions et de constructions. Grâce à des passionnés d’histoire, à des collectionneurs, à des amoureux d’architecture, certains éléments de notre patrimoine disparu ont survécu en images. On n’a jamais autant restauré qu’aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant d’émissions télévisées consacrées au patrimoine, mais il faut rester sur ses gardes. La conférence proposée ce samedi 14 mai vous livrera quelques secrets d’histoire. Suivie de la vente et de la dédicace du tome 4 « La Boutonnière de Bray » de la Société d’Histoire du Pays de Bray (SHPB) normand et picard.

entrée gratuite sur réservation

Conférence “Le patrimoine disparu en pays de Bray normand”

Musée Mathon-Durand 53 Grande Rue Saint-Pierre 76270 Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00