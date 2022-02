Conférence – Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Conférence – Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin, 18 février 2022, Saint-Quentin. Conférence – Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-02-18 – 2022-02-18

Saint-Quentin Aisne Une conférence de la Société Académique animée par Francis Crépin avec pour thème : Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin. Une conférence de la Société Académique animée par Francis Crépin avec pour thème : Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin. +33 3 23 64 26 36 https://www.sastq.fr/ Une conférence de la Société Académique animée par Francis Crépin avec pour thème : Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin. SOCIETE ACADEMIQUE

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Conférence – Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin 2022-02-18 was last modified: by Conférence – Le patrimoine campanaire de la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 18 février 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne