Le Havre Seine-Maritime Mardi du patrimoine – Regards sur le patrimoine militaire – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Par Philippe Chéron, ingénieur principal, service Inventaire et Patrimoine, Région Normandie. Le regard sur les vestiges du mur de l’Atlantique a considérablement évolué en 70 ans. Entre destruction et préservation, les collectivités comme les particuliers se trouvent confrontés à de nouvelles problématiques. Ces objets ou espaces mémoriels, parfois placés sur les lieux mêmes de sanglants combats, font l’objet de débats tout à fait contemporains sur la mémoire, l’aménagement du territoire, l’urbanisation ou le retrait du trait de côte. Philippe Chéron balaiera ces évolutions en évoquant les enjeux liés à ce patrimoine hors norme. Gratuit – Durée : 1h

