2022-05-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-18 20:30:00 20:30:00

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc 2 EUR Cycle Le patrimoine aujourd’hui : natures et protections.

Le patrimoine à l’ère du numérique : contexte et enjeux”, par Christelle Loubet, maître de conférences en Histoire à l’université de Lorraine.

Formidable outil de recherche, de conservation ou de valorisation, le numérique s'est imposé ces dernières années dans la sphère patrimoniale, favorisant l'émergence de nouveaux acteurs. Désormais, les enjeux patrimoniaux ne sont plus uniquement culturels et scientifiques, ils sont aussi techniques et financiers.

