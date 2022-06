Conférence le Pasteur Jean Médard

2022-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-13 21:30:00 21:30:00 Assistez à la conférence par Yves Bonnet sur le Pasteur Jean Médard dans le temple de Luneray.

Pasteur de Rouen pendant la seconde guerre mondiale, il était résistant. L’histoire passionnante d’un esprit libre qui a marqué son temps. Assistez à la conférence par Yves Bonnet sur le Pasteur Jean Médard dans le temple de Luneray.

