CONFÉRENCE – Le parfum dans les arts Lournand, 12 avril 2022, Lournand. CONFÉRENCE – Le parfum dans les arts Salle de conférence LAZZARELLA Pont de Cotte Lournand

2022-04-12 19:30:00 – 2022-04-12 21:00:00

Lournand Saône-et-Loire Lournand 10 10 EUR Conférence par Cyril Devès, Docteur en histoire de l’art

Ce bel invisible Comment transposer un concept à priori abstrait, une sensation invisible sur la surface plane de la toile ou de la page ? Par quels procédés les artistes parviennent-ils à nous indiquer les senteurs ? Véritable enjeu plastique, les parfums participent à la compréhension des sujets représentés. Il s’agit d’aborder les oeuvres par le biais des odeurs, une invitation à prendre une grande inspiration devant les oeuvres d’art. Conférence par Cyril Devès, Docteur en histoire de l’art

Salle de conférence LAZZARELLA Pont de Cotte Lournand

