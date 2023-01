CONFÉRENCE « LE PARDON EST LE CHEMIN DU BONHEUR » Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’Évènement: Hombourg-Haut

CONFÉRENCE « LE PARDON EST LE CHEMIN DU BONHEUR » Hombourg-Haut, 14 mars 2023
2023-03-14 20:00:00 – 2023-03-14 22:00:00

Moselle Hombourg-Haut Conférence donnée par l’abbé Stéphane JOURDAIN, responsable à la radio RCF Metz et curé de Montigny-lès-Metz, sur le thème « le pardon est le chemin du bonheur ». accueil@tourismefreyming-merlebach.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourismefreyming-merlebach.fr/ Jean-Marie GUZIK – Les Carnets de Moselle-Est

