Le Palace, 12 octobre 2021, Saint-Dizier.

CONFERENCE

Le Palace, le mardi 12 octobre à 20:00

CONFERENCE ———- LA BIBLE ET LES FEMMES : Sexisme ou bonne nouvelle ? On a longtemps considéré que la Bible justifiait et encourageait la domination de l’homme sur la femme. Pourtant une lecture attentive, du Premier comme du Nouveau Testament, révèle une tout autre réalité. Loin d’être machistes, ces récits délivrent bien au contraire, un message positif et libérateur à l’égard des femmes. Valérie Duval-Poujol nous propose une lecture renouvelée des textes bibliques qui encourage les femmes à réaliser pleinement leur vocation. Elle démontre que nul ne peut se réclamer de la Bible pour les bâillonner dans la société ou leur imposer une quelconque soumission conjugale. Égales aux hommes en droits, en valeur et en dignité, rien ni personne ne devrait les empêcher de mettre leurs dons au service de la communauté humaine et ecclésiale, comme elles le souhaitent. Une approche théologique et exégétique qui dévoile les interprétations bibliques erronées pour un positionnement plus juste sur cette question essentielle de l’égalité hommes-femmes.

Entrée libre

Conférence donnée par Valérie DUVAL-POUJOL, Docteur en histoire des religions et traductrice de la bible

Le Palace 1 Rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier La Noue Haute-Marne



2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T22:00:00