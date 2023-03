Conférence : Le nombril, aspect médical, psychologique ou symbolique Université Indépendante de Vichy – Centre Roland Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

Conférence : Le nombril, aspect médical, psychologique ou symbolique Université Indépendante de Vichy – Centre Roland, 9 mars 2023, Vichy . Conférence : Le nombril, aspect médical, psychologique ou symbolique 18 rue du Quatre Septembre Université Indépendante de Vichy – Centre Roland Vichy Allier Université Indépendante de Vichy – Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre

2023-03-09 18:15:00 18:15:00 – 2023-03-09 20:00:00 20:00:00

Université Indépendante de Vichy – Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre

Vichy

Allier EUR Aspect médical, psychologique ou symbolique, Une vision médicale et philosophique de notre cicatrice ombilicale, vestige de notre relation fœtale avec la mère. contact@uivichy.org +33 4 70 98 64 00 https://www.uivichy.org/ Université Indépendante de Vichy – Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy

