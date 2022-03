[Conférence] Le nom des communes dans la Manche Médiathèque Jean Dolé Brécey Catégories d’évènement: Brécey

Manche

Médiathèque Jean Dolé, le samedi 30 avril à 14:00 Gratuit. Inscription conseillée. Tout public.

Intervenant : M. ERARD Michel, ancien enseignant en lettres au collège de Brécey. Médiathèque Jean Dolé rue Paul Lemonnier à Brécey Brécey Le Carrefour Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00

