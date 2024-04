Conférence le naufrage du St Philibert Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz, samedi 13 juillet 2024.

Aux Moutiers-en-Retz, une conférence pour comprendre l’histoire tragique du Saint-Philibert et découvrir ses secrets enfouis sous les flots.

Cette conférence exceptionnelle lèvera le voile sur l’un des naufrages les plus poignants de notre région. Le Saint-Philibert, ce vapeur qui reliait Nantes aux Moutiers-en-Retz, a quitté le Bois de la Chaize à Noirmoutier un jour de juin 1931. Mais ce voyage ne s’est pas achevé comme prévu. Au cours de cette tragique traversée, le navire a chaviré puis sombré, emportant avec lui 409 âmes.

Au programme

Le conférencier, Roland Mornet, ancien marin et fin connaisseur de l’histoire maritime, apportera un nouvel éclairage sur ce drame. Des enfants et des rescapés se sont confiés à lui, et il a eu accès à des archives privées inédites. Vous explorerez les causes de ce naufrage et les conséquences qui ont marqué à jamais les familles des victimes.

À l’issue de la conférence, vous aurez également l’opportunité d’acquérir l’ouvrage de Roland Mornet, “La tragédie du Saint-Philibert”, et de rencontrer l’auteur lors d’une séance de dédicace.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 14:00:00

fin : 2024-07-13 14:00:00

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bm.lesmoutiersenretz@orange.fr

