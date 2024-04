Conférence Le naufrage de la Luna Gatteville-le-Phare, jeudi 4 avril 2024.

Conférence Le naufrage de la Luna Gatteville-le-Phare Manche

Le 16 février 1860, un trois-mâts américain, la Luna , appareille du Havre à destination de La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, avec une centaine de personnes à bord, passagers et hommes d’équipage. Pris dans la tempête, il heurte le rocher de Quilleboeuf le 17 février au matin et le bateau sombre rapidement. Ce naufrage ne laissera que deux survivants.

Thierry Louise, passionné d’histoire de la mer et membre de Gatteville Héritages, s’offre à partager le fruit de ses recherches lors de cette conférence. Il répondra ensuite aux questions que vous ne manquerez pas de poser sur l’une des plus terribles catastrophes maritimes civiles survenues au large des côtes du Cotentin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:30:00

fin : 2024-04-04 20:00:00

1 Route du Phare

Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie contact@gatteville-heritages.com

L’événement Conférence Le naufrage de la Luna Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Cotentin Le Val de Saire