Conférence : Le mythe de l’impuissance démocratique Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Conférence : Le mythe de l’impuissance démocratique Valence, 6 avril 2022, Valence. Conférence : Le mythe de l’impuissance démocratique Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2022-04-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-06 Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme ouvrage coordonné par Philippe HANUS et Gilles VERGNON, en présence de Bernard DELPAL, Ronan LAGADIC, Gilles VERGNON. contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Conférence : Le mythe de l’impuissance démocratique Valence 2022-04-06 was last modified: by Conférence : Le mythe de l’impuissance démocratique Valence Valence 6 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme