Conférence “Le Moyen Orient” Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 avril 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

2022-04-19 – 2022-04-19

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Conférence de Pierre Blanc, géographe et ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts. Il est également Enseignant-chercheur au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et auteur d’ouvrages et d’articles sur le Proche-Orient et la Méditerranée.

Saint-Vincent-de-Tyrosse

