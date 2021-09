Verdun Salle Jeanne d'Arc Meuse, Verdun Conférence «Le monnayage des princes-évêques de Verdun au temps de la protection française (1552-1648)» par Christian Charlet Salle Jeanne d’Arc Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Salle Jeanne d’Arc, le samedi 18 septembre à 16:00

### Abordez l’histoire de l’évêché de Verdun aux XVIe-XVIIe siècles par la numismatique ! L’étude du monnayage des évêques et comtes de Verdun, pendant la période de la protection française, permet de mieux appréhender cette période évolutive où l’évêché impérial devient progressivement l’un des territoires de la province française des Trois-Évêchés. En lien avec l’exposition virtuelle « Monnaies, monnaies, monnaies ! Trésors du Musée de la Princerie », cette conférence s’inscrit dans un esprit de renouvellement de la connaissance de l’espace lorrain focalisé sur l’évêché impérial de Verdun aux XVIe-XVIIe siècles. Sans réservation, renseignements : Musée de la Princerie, [[princerie@grandverdun.fr](mailto:princerie@grandverdun.fr)](mailto:princerie@grandverdun.fr) / 03 29 86 10 62

Gratuit. Entrée libre, pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans, port du masque obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

