Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chevêchette et compagnie, venez découvrir le monde mystérieux des rapaces nocturnes.

Conférence photo/vidéo ponctuée d’anecdotes de terrain de l’auteur Geoffrey Garcel, photographe naturaliste. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

