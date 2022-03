CONFERENCE – LE MIRACLE DE L’ESCLAVE PAR LE TINTORET Béziers, 23 avril 2022, Béziers.

CONFERENCE – LE MIRACLE DE L’ESCLAVE PAR LE TINTORET Béziers

2022-04-23 – 2022-04-23

Béziers Hérault

Jacopo Robusti, dit le Tintoret, reçoit à Venise en 1548, la commande d’un tableau de grand format de la Scuola Grande di San Rocco. La composition, la force dramatique et le dynamisme rompent avec les critères esthétiques de la Renaissance, et à la réception de l’œuvre, c’est un choc. L’artiste innove et inaugure un nouveau courant, l’art baroque.

Gratuit – réservation par téléphone.

Jacopo Robusti, dit le Tintoret, reçoit à Venise en 1548, la commande d’un tableau de grand format de la Scuola Grande di San Rocco. La composition, la force dramatique et le dynamisme rompent avec les critères esthétiques de la Renaissance, et à la réception de l’œuvre, c’est un choc. L’artiste innove et inaugure un nouveau courant, l’art baroque.

Gratuit – réservation par téléphone.

Jacopo Robusti, dit le Tintoret, reçoit à Venise en 1548, la commande d’un tableau de grand format de la Scuola Grande di San Rocco. La composition, la force dramatique et le dynamisme rompent avec les critères esthétiques de la Renaissance, et à la réception de l’œuvre, c’est un choc. L’artiste innove et inaugure un nouveau courant, l’art baroque.

Gratuit – réservation par téléphone.

Musées de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-25 par