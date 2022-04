Conférence : le microbiote Bassemberg, 12 mai 2022, Bassemberg.

Conférence : le microbiote Bassemberg

2022-05-12 – 2022-05-12

Bassemberg Bas-Rhin

Ce temps d’information et d’échanges sera animé par Camille Forges, diététicienne, et a pour objectifs de permettre aux participants de découvrir et de comprendre :

– les secrets du microbiote,

– les vertus d’une alimentation santé,

– les incroyables capacités de l’intestin,

– comment protéger son immunité, un indispensable pour sa santé.

+33 6 49 85 62 31

