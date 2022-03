Conférence : Le métro de A à B Bibliothèque universitaire Beaulieu, 7 avril 2022, Rennes.

Conférence : Le métro de A à B

Bibliothèque universitaire Beaulieu, le jeudi 7 avril à 18:30

La BU Beaulieu a le plaisir d’accueillir deux ingénieurs Siemens lors d’une **conférence inédite de présentation de la ligne B du métro rennais**, en amont de sa mise en service. **Olivier Le Bras** (responsable technique du projet chez SIEMENS) et **François Buisine** (responsable intégration / essais chez SIEMENS) retraceront l’historique du projet, aborderont la question du tracé de la ligne et des évolutions techniques entre la ligne A et la ligne B, et parleront génie civil (voie, tunnel, viaduc, stations) et système technique (énergie, trains, automatisme). La conférence est ouverte à tous, étudiants, enseignants et personnels de l’université mais aussi à tous les **curieux de la nouvelle ligne de métro**, sur réservation : [**sur réservation**](https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-metro-de-a-a-b-conference-dolivier-le-bars-et-francois-buisine-299052382727)**.**

Evénement gratuit, sur réservation

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T20:30:00