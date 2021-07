Aurignac Musée-forum de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Conférence « Le métier de responsable des collections » Musée-forum de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Musée-forum de l’Aurignacien, le samedi 18 septembre à 18:30

Nathalie Rouquerol, préhistorienne et responsable des collections du musée de l’Aurignacien, assure l’enrichissement, la gestion, l’analyse et la valorisation de fonds et collections (ouvrages, documents, objets, œuvres d’art, …). À travers son regard d’experte, découvrez le métier de responsable des collections. Places limitées, réservation recommandée.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le métier de responsable des collections. Musée-forum de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

