À l’occasion de la conférence “Le métier de peintre paysagiste”, Jean-Marie Laberthonnière peintre paysagiste à Crozant fera le point sur le difficile travail du peintre paysagiste. Dans les pas du peintre Jean-Marie Laberthonnière, installé à Crozant dans un atelier historique du village construit par Ernest Hareux lui même peintre en 1900 à Crozant. Vous découvrirez toutes les facettes de ce métier et le lien fort entre différentes générations de peintres au coeur de la Vallée des Peintres.

Sur inscription 24h à l’avance. Nombre de places limité à 40

À l'occasion de la conférence "Le métier de peintre paysagiste", Jean-Marie Laberthonnière peintre paysagiste à Crozant fera le point sur le difficile travail du peintre paysagiste. Centre d'Interprétation du Patrimoine – Hôtel Lépinat 5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant Crozant Creuse

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

