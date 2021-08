La Fère La Fère 02800, La Fère Conférence : “Le message de l’hospitalité” par Alain Tapié La Fère La Fère Catégories d’évènement: 02800

A l'occasion de l'exposition "Instants Suspendus… regards sur la nature morte", le musée Jeanne d'Aboville propose au public une conférence gratuite où Monsieur Alain Tapié explicitera le message de l'hospitalité dans les compositions symboliques flamandes et hollandaises du XVIIe siècle.

