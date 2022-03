Conférence “Le merveilleux celtique” Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Conférence “Le merveilleux celtique” Istres, 16 mars 2022, Istres. Conférence “Le merveilleux celtique” Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres

2022-03-16 – 2022-03-16 Château des Baumes 48 Boulevard Dethez

Istres Bouches-du-Rhône Michèle Cottini viendra nous partager sa passion du monde celtique lors de cette conférence, en marge de cette fête traditionnelle de retour à Istres après 7 ans d’absence. En lien avec la Saint-Patrick qui aura lieu le samedi 19 mars à Istres, rencontre & échanges autour des traditions celtes au Château des Baumes. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 Michèle Cottini viendra nous partager sa passion du monde celtique lors de cette conférence, en marge de cette fête traditionnelle de retour à Istres après 7 ans d’absence. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Ville Istres lieuville Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Conférence “Le merveilleux celtique” Istres 2022-03-16 was last modified: by Conférence “Le merveilleux celtique” Istres Istres 16 mars 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône