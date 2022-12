Conférence « Le Matriarcat basque » par Anne Marie Lagarde Saint-Pée-sur-Nivelle, 25 mai 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle .

Conférence « Le Matriarcat basque » par Anne Marie Lagarde

Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

2023-05-25 19:00:00 – 2023-05-25 20:30:00

Saint-Pée-sur-Nivelle

Pyrénées-Atlantiques

La conférence porte sur le matriarcat basque entendu non comme une domination des femmes mais comme une égalité des sexes pour l’héritage et la conduite des maisons (noms et biens compris) tant dans l’espace privé que public. On verra que la structure égalitaire apparaît sous l’ancien régime en Pays Basque nord avec l’appellation de « coseigneurie des maîtres (et maîtresses) jeunes et vieux » et celle de « Fraternidad » au Pays Basque sud.

Seront examinés aussi : la croyance qui a pu déterminer une telle égalité des sexes ainsi que le procédé linguistique grâce auquel la mécanique matriarcale a pu tourner en Pays Basque.

