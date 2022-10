CONFÉRENCE « LE MARAIS POITEVIN : UN IMAGINAIRE À REVISITER ? » Saint-Denis-du-Payré Saint-Denis-du-Payré Catégories d’évènement: Saint-Denis-du-Payré

CONFÉRENCE « LE MARAIS POITEVIN : UN IMAGINAIRE À REVISITER ? » Saint-Denis-du-Payré, 14 octobre 2022

Rue du 8 mai Salle des Pictons Saint-Denis-du-Payré Vende

2022-10-14 – 2022-10-14

Salle des Pictons Rue du 8 mai

Saint-Denis-du-Payré

Vende Saint-Denis-du-Payré Le Marais Poitevin est la plus vaste zone humide de la façade atlantique française. Il fait l’objet de multiples débats témoignant de la difficulté à concilier activités économiques et conservation des spécificités de la zone humide. Mais d’où nous viennent les imaginaires qui sous-tendent nos points de vue et structurent les positions des uns et des autres ? Doit-on aujourd’hui reconsidérer les récits hérités du XIXe siècle pour mieux envisager l’avenir ? Telles sont les questions sur lesquelles la conférence tentera d’amorcer la réflexion. *Yves Le Quellec, actuel président de France Nature Environnement Vendée, a publié plusieurs ouvrages sur le Marais poitevin et inscrit ses recherches dans la démarche de renouveau de l’historiographie des marais français promue par le Groupe d’histoire des zones humides. Entrée libre et sans réservation Le Pôle des Espaces Naturels de Saint-Denis-du-Payré organise la conférence : « Le Marais Poitevin : un imaginaire à revisiter ? » conduite par Yves Le Quellec*. +33 2 51 28 41 18 Salle des Pictons Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré

